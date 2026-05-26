В «Питтсбурге» оценили продление контракта Евгения Малкина с клубом

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «пингвинов» Кайл Дубас прокомментировал подписание нового контракта с Евгением Малкиным. Новое соглашение рассчитано сроком на один сезон с зарплатой в $ 5,5 млн.

«В прошлом сезоне игра Евгения на льду постоянно демонстрировала его высокий уровень и помогала «пингвинам» добиваться успехов. За пределами льда он проявил себя как выдающийся лидер, помогая нашим молодым русскоязычным игрокам адаптироваться к нашей команде и нашему городу.

В течение последних нескольких недель мы с (главным тренером) Дэном Мьюзом открыто обсуждали с Евгением и его окружением его возвращение в следующем, как будет развиваться его роль и каковы наши ожидания на данном этапе карьеры Евгения и текущего этапа развития «Пингвинз». Результатом этого процесса стало возвращение Евгения в «Пингвинз» на его 21-й сезон в клубе. Мы надеемся, что Джино продолжит дарить городу Питтсбургу прекрасные моменты, помогая нам вернуть «Пингвинз» в число претендентов на Кубок Стэнли благодаря своей игре на льду и лидерским качествам вне его», — цитирует Дубаса пресс-служба клуба.

