Главная Хоккей Новости

«Лучший день в жизни». Малкин отреагировал на подписание нового контракта с «Питтсбургом»

«Лучший день в жизни». Малкин отреагировал на подписание нового контракта с «Питтсбургом»
Российский нападающий Евгений Малкин поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Питтсбург Пингвинз». Новое соглашение россиянина с клубом рассчитано сроком на один сезон с зарплатой в $ 5,5 млн. Клуб опубликовал видеоролик с Малкиным, подписывающим новый контракт в офисе клуба.

«Лучший город, лучшие фанаты! Я остаюсь ещё на один год. Бинго! Сколько там мне предложили зарплату, я не знаю? Может, я смогу прибавить к сумме нолик. Лучший день в моей жизни!» — сказал Малкин.

«Переживали? «Пингвин» навсегда!» — написал Малкин в своём аккаунте в соцсети.

Малкин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Россиянин провёл все 20 своих сезонов в НХЛ в составе «Питтсбурга», где он входит в тройку лучших в истории команды по всем основным статистическим показателям, включая количество сыгранных матчей (1269, 2-е место), голов (533, 3-е место), передач (874, 3-е место), очков (1407, 3-е место), голов в большинстве (187, 3-е место), победных голов (89, 2-е место) и голов в овертайме (14, 2-е место). Только Сидни Кросби (21) провёл больше сезонов в свитере «Пингвинз».

