Стали известны подробности нового контракта Евгения Малкина с «Питтсбургом». 39-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с кэпхитом в $ 5,5 млн.

Как сообщает портал Puck Pedia, подписной бонус по контракту составляет $ 3 млн. Зарплата за предстоящий сезон составляет $ 2,5 млн.

Также Малкин может получить до $ 3,5 млн в качестве бонусов за результативность:

по $ 250 тыс. за 42 и 63 проведённых матча в предстоящем сезоне;

$ 1 млн за попадание в плей-офф;

$ 500 тыс. за прохождение каждого раунда в Кубке Стэнли.

В текущем сезоне-2025/2026 Малкин провёл 56 игр за «пингвинов» с учётом плей-офф Кубка Стэнли, набрав 61 (19+42) очко. Евгений выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В сезоне-2012/2013 Малкин играл за родной «Металлург».