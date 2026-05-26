Хоккей Новости

«Сочи» продлил контракт с вратарём Алексеем Щетилиным

«Сочи» продлил контракт с вратарём Алексеем Щетилиным
«Сочи» продлил контракт с вратарём Алексеем Щетилиным. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

«В этом году Алексей Щетилин получил несколько хороших шансов в КХЛ. Мы довольны тем, как идёт поступательный прогресс вратаря, который только дебютировал в КХЛ. Двустороннее соглашение рассчитано на один год и пойдёт на пользу обеим сторонам. Если Алексей продолжит прогрессировать, то спокойно заиграет в КХЛ. В случае, если ему понадобится практика, он может на пару матчей съездить в фарм-клуб. Сейчас всё в его руках», – цитирует заместителя генерального директора сочинского клуба по спортивным операциям Вадима Покотило пресс-служба «Сочи».

В сезоне-2025/2026 вратарь провёл 16 матчей. Коэффициент надёжности – 3,84, процент отражённых бросков – 89,6.

