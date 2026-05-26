Фетисов оценил возможность «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд.

– Ярославль, однозначно, хоккейный город. Это один из городов, где полные стадионы, и есть поддержка, несмотря на то как выступает команда. Приятно было видеть молодёжку, которая доминировала даже в матче с действующим чемпионом – «Спартаком». Молодцы. Это подготовка резерва. Посмотрим, как будет дальше складываться судьба этих молодых ребят.

– Смогут ли взять третий Кубок Гагарина подряд, учитывая ещё и смену тренера?

– Это будет ещё уникальнее, если три Кубка подряд будут завоёваны с разными тренерами. Непросто. Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьёзная задача, но Саша Радулов сказал, что идёт за третьим. Это о многом говорит: лидер настроен на победу в третьем Кубке. Это настоящий спортивный подвиг, – цитирует Фетисова «Матч ТВ».