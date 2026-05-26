Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов оценил возможность «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд

Фетисов оценил возможность «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд.

– Ярославль, однозначно, хоккейный город. Это один из городов, где полные стадионы, и есть поддержка, несмотря на то как выступает команда. Приятно было видеть молодёжку, которая доминировала даже в матче с действующим чемпионом – «Спартаком». Молодцы. Это подготовка резерва. Посмотрим, как будет дальше складываться судьба этих молодых ребят.

– Смогут ли взять третий Кубок Гагарина подряд, учитывая ещё и смену тренера?
– Это будет ещё уникальнее, если три Кубка подряд будут завоёваны с разными тренерами. Непросто. Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьёзная задача, но Саша Радулов сказал, что идёт за третьим. Это о многом говорит: лидер настроен на победу в третьем Кубке. Это настоящий спортивный подвиг, – цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android