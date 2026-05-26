«Филадельфия» выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего нападающего клуба

«Филадельфия Флайерз» выразила глубочайшие соболезнования в связи с кончиной нападающего Форбса Кеннеди. Кеннеди был одним из первых игроков «Флайерз», приехавших в клуб в его первом сезоне в 1967 году.

Кеннеди сыграл 603 матча регулярного сезона в Национальной хоккейной лиги (70 голов, 108 передач, 178 очков, 888 минут штрафного времени) и 12 матчей в плей-офф. За свою карьеру в НХЛ Кеннеди играл за «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Филадельфию Флайерз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

В составе «Филадельфии» Кеннеди лидировал по количеству штрафных минут как в первом сезоне-1967/1968 (130 штрафных минут, а также 10 голов и 28 очков в 73 играх регулярного сезона), так и в 59 играх (195 штрафных минут, а также 8 голов и 15 очков) в сезоне-1968/1969. Кеннеди был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс» 2 марта 1969 года.

