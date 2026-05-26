Канада одержала волевую победу над Чехией в последнем матче группового этапа на ЧМ-2026

Сегодня, 26 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 3:2.

На седьмой минуте защитник сборной Чехии Марек Альшер открыл счёт с передач Лукаша Седлака и Якуба Флека. В середине второго периода Доминик Кубалик с передачи Матиаша Меловски сделал счёт 2:0. Через несколько минут канадцы отыграли одну шайбу — отличился Маклин Селебрини, которому ассистировали Сидни Кросби и Дилан Козенс. На 48-й минуте Селебрини оформил дубль и сравнял счёт с передач Кросби и Паркера Уозерспуна. Через пару минут Джон Таварес впервые в матче вывел Канаду вперёд в счёте.

Таким образом, Канада заняла первое место в группе В и в 1/4 финала встретится с США. Чехия заняла третье место в группе.