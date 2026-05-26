Чехия — Канада, результат матча 26 мая 2026 года, счет 2:3, ЧМ по хоккею 2026

Канада одержала волевую победу над Чехией в последнем матче группового этапа на ЧМ-2026
Сегодня, 26 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 3:2.

ЧМ-2026 . Группа B
26 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
2 : 3
Канада
1:0 Альшер (Седлак, Флек) – 06:03     2:0 Кубалик (Меловски) – 28:18     2:1 Селебрини (Кросби, Козенс) – 34:02     2:2 Селебрини (Кросби, Уозерспун) – 47:14     2:3 Таварес (Уозерспун, Бушар) – 49:25    

На седьмой минуте защитник сборной Чехии Марек Альшер открыл счёт с передач Лукаша Седлака и Якуба Флека. В середине второго периода Доминик Кубалик с передачи Матиаша Меловски сделал счёт 2:0. Через несколько минут канадцы отыграли одну шайбу — отличился Маклин Селебрини, которому ассистировали Сидни Кросби и Дилан Козенс. На 48-й минуте Селебрини оформил дубль и сравнял счёт с передач Кросби и Паркера Уозерспуна. Через пару минут Джон Таварес впервые в матче вывел Канаду вперёд в счёте.

Таким образом, Канада заняла первое место в группе В и в 1/4 финала встретится с США. Чехия заняла третье место в группе.

