Швейцария – Финляндия, результат матча 26 мая 2026 года, счёт 4:2, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Швейцарии обыграла Финляндию в матче за первое место в группе на ЧМ-2026 по хоккею
Сегодня, 26 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:2.

ЧМ-2026 . Группа A
26 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 2
Финляндия
1:0 Бьяска (Эгли) – 00:40     2:0 Егер – 03:59     2:1 Барков (Йокихарью, Хейнола) – 32:48     2:2 Барков (Хелениус, Йокихарью) – 35:18     3:2 Егер (Майер, Рошетт) – 56:47 (pp)     4:2 Хишир (Егер, Майер) – 59:05    

Сборная Швейцарии открыла счёт уже на первой минуте матча — отличился Аттилио Бьяска с передачи Доминика Эгли. Спустя пару минут Кен Егер удвоил преимущество швейцарцев. Финны смогли отыграться благодаря дублю Александра Баркова в середине второго периода. На 57-й минуте Егер оформил дубль и принёс швейцарцам победу. На последней минуте Нико Хишир голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

Швейцария заняла первое место в группе А. Финляндия по итогам группового этапа расположилась на втором месте.

Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026
