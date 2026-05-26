Определились все пары участников 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2026 года

Стали известны все пары участников четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии. Матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею пройдут 28 мая.

В группе А в плей-офф турнира попали сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. В группе В в четвертьфинал квалифицировались сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Канада — США;
Норвегия — Латвия;
Финляндия — Чехия;
Швейцария — Швеция.

Победителем группы А стала сборная Швейцарии. Второе место досталось сборной Финляндии, третье — Латвии, четвёртое — США. Группу В возглавила сборная Канады. Второе место у Норвегии, третье — у Чехии, четвёртое — у Швеции.

Таблица чемпионата мира 2026 года
Сетка чемпионата мира 2026 года
