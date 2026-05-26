Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 26 мая 2026 года

Сегодня, 26 мая, состоялись шесть матчей в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 26 мая 2026:

Венгрия – Латвия — 1:8;

Норвегия – Дания — 4:3 ОТ;

Швеция – Словакия — 4:2;

США – Австрия — 4:1;

Швейцария – Финляндия — 4:2;

Чехия – Канада — 2:3.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.