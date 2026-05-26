Таблица по итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года

Сегодня, 26 мая, завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии.

В группе А в плей-офф турнира попали сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. В группе В в четвертьфинал квалифицировались сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции.

Итоговое положение команд в группах:

Группа А:

1. Швейцария.

2. Финляндия.

3. Латвия.

4. США.

5. Германия.

6. Австрия.

7. Венгрия.

8. Великобритания.

Группа В:

1. Канада.

2. Норвегия.

3. Чехия.

4. Швеция.

5. Словакия.

6. Дания.

7. Словения.

8. Италия.

Последние места в своих группах заняли национальные команды Великобритании и Италии, которые покинули элитный дивизион чемпионата мира.

Матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею пройдут 28 мая.