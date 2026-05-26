Таблица по итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года

Сегодня, 26 мая, завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии.

В группе А в плей-офф турнира попали сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. В группе В в четвертьфинал квалифицировались сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции.

Итоговое положение команд в группах:

Группа А:
1. Швейцария.
2. Финляндия.
3. Латвия.
4. США.
5. Германия.
6. Австрия.
7. Венгрия.
8. Великобритания.

Группа В:
1. Канада.
2. Норвегия.
3. Чехия.
4. Швеция.
5. Словакия.
6. Дания.
7. Словения.
8. Италия.

Последние места в своих группах заняли национальные команды Великобритании и Италии, которые покинули элитный дивизион чемпионата мира.

Матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею пройдут 28 мая.

