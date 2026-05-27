Торторелла рассказал, с каким настроем «Вегас» выйдет на 4-й матч серии с «Колорадо»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о настрое команды перед четвёртым матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Мы не пытаемся взглянуть на ситуацию по-другому, не пытаемся по-другому подойти к игре. Мы хотим продолжать совершенствоваться и подходим к матчу с тем же настроем: постараемся выиграть и, конечно, понимаем, что поставлено на карту, но это не повлияет на наш настрой», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Вегас» ведёт со счётом 3-0 в серии с обладателем Президентского кубка «Колорадо Эвеланш», завершившего регулярный чемпионат сезона-2025/2026 на первом месте в общей таблице лиги.