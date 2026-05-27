Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торторелла рассказал, с каким настроем «Вегас» выйдет на 4-й матч серии с «Колорадо»

Торторелла рассказал, с каким настроем «Вегас» выйдет на 4-й матч серии с «Колорадо»
Комментарии

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о настрое команды перед четвёртым матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42    

«Мы не пытаемся взглянуть на ситуацию по-другому, не пытаемся по-другому подойти к игре. Мы хотим продолжать совершенствоваться и подходим к матчу с тем же настроем: постараемся выиграть и, конечно, понимаем, что поставлено на карту, но это не повлияет на наш настрой», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Вегас» ведёт со счётом 3-0 в серии с обладателем Президентского кубка «Колорадо Эвеланш», завершившего регулярный чемпионат сезона-2025/2026 на первом месте в общей таблице лиги.

Материалы по теме
Маккиннон и Ничушкин могут не сыграть в четвёртом матче Кубка Стэнли с «Вегасом» — Фрэнсис
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android