Хоккей Новости

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по хоккею — 2026

28 мая состоятся четыре матча в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по хоккею — 2026 на 28 мая 2026 (время московское):

  • 17:20. Финляндия — Чехия (Цюрих);
  • 17:20. Канада — США (Фрибур);
  • 21:20. Швейцария — Швеция (Цюрих);
  • 21:20. Норвегия — Латвия (Фрибур).

Четыре победителя четвертьфиналов выходят в полуфинал, который состоится в субботу (30 мая), а в воскресенье (31 мая) пройдут матчи за третье место и финал. Все игры в субботу и воскресенье пройдут в Цюрихе.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Сетка чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
