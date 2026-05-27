28 мая состоятся четыре матча в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по хоккею — 2026 на 28 мая 2026 (время московское):

17:20. Финляндия — Чехия (Цюрих);

17:20. Канада — США (Фрибур);

21:20. Швейцария — Швеция (Цюрих);

21:20. Норвегия — Латвия (Фрибур).

Четыре победителя четвертьфиналов выходят в полуфинал, который состоится в субботу (30 мая), а в воскресенье (31 мая) пройдут матчи за третье место и финал. Все игры в субботу и воскресенье пройдут в Цюрихе.

Действующим чемпионом мира является сборная США.