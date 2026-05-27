«Вегас» минимально обыграл «Колорадо» и закрыл серию со счётом 4-0

В ночь с 26 на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Таким образом, «Вегас Голден Найтс» победил в серии со счётом 4-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун и Коул Смит.

У гостей единственным голом отметился Габриэль Ландеског.

Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв результативными действиями не отметились.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил игру из-за травмы нижней части тела.

В финале Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс». Команда из Роли ведёт в серии со счётом 2-1.