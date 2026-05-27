Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш, результат матча 27 мая 2026, счёт 2:1, 4-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 2025/2026

«Вегас» минимально обыграл «Колорадо» и закрыл серию со счётом 4-0
В ночь с 26 на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42     2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15     2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57    

Таким образом, «Вегас Голден Найтс» победил в серии со счётом 4-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун и Коул Смит.

У гостей единственным голом отметился Габриэль Ландеског.

Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв результативными действиями не отметились.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил игру из-за травмы нижней части тела.

В финале Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс». Команда из Роли ведёт в серии со счётом 2-1.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Топ-матчи среды: финал Лиги конференций, Кубок Стэнли, баскетбол и «Ролан Гаррос»
