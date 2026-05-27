Результаты матчей 1/2 финала плей-офф НХЛ на 27 мая 2026 года

В ночь на 27 мая прошёл один матч третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42     2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15     2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57    

Счёт в парах третьего раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 0-4.

Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 2-1.

Таким образом, «Вегас Голден Найтс» стал первым финалистом Кубка Стэнли — 2026.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
