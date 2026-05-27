Определился первый финалист Кубка Стэнли — 2026

В ночь с 26 на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, клуб из Парадайса закрыл серию со счётом 4-0 и стал первым финалистом Кубка Стэнли — 2026.

В другом полуфинальном противостоянии «Каролина Харрикейнз» ведёт со счётом 2-1 в серии с «Монреаль Канадиенс».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.