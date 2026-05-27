Победитель регулярки НХЛ в 13-й раз подряд не смог выиграть Кубок Стэнли

«Колорадо Эвеланш», уверенно выигравший регулярный чемпионат со 121 очком, завершил сезон вылетом в финале Западной конференции, уступив «Вегасу» всухую — 0-4 в серии.

Таким образом, обладатель Президентского трофея уже 13-й год подряд не выигрывает Кубок Стэнли. Более того, за всё это время ни одна лучшая команда регулярного сезона не смогла даже добраться до финала плей-офф. Лишь «Рейнджерс» в 2015 и 2024 годах, а теперь и нынешний «Колорадо», доходили до финала конференции.

За последние годы обладатели трофея неоднократно проваливались уже на ранних стадиях: «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2019-м и «Бостон Брюинз» в 2023-м вылетали в первом раунде, ещё восемь команд останавливались во втором. Последним клубом, сумевшим совместить победу в регулярке и Кубке Стэнли, остаётся «Чикаго Блэкхоукс» сезона-2012/2013, однако тот чемпионат был сокращён из-за локаута. В полноценном формате подобное достижение в последний раз покорялось «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2007/2008.