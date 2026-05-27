Победитель регулярки НХЛ в 13-й раз подряд не смог выиграть Кубок Стэнли

«Колорадо Эвеланш», уверенно выигравший регулярный чемпионат со 121 очком, завершил сезон вылетом в финале Западной конференции, уступив «Вегасу» всухую — 0-4 в серии.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42     2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15     2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57    

Таким образом, обладатель Президентского трофея уже 13-й год подряд не выигрывает Кубок Стэнли. Более того, за всё это время ни одна лучшая команда регулярного сезона не смогла даже добраться до финала плей-офф. Лишь «Рейнджерс» в 2015 и 2024 годах, а теперь и нынешний «Колорадо», доходили до финала конференции.

За последние годы обладатели трофея неоднократно проваливались уже на ранних стадиях: «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2019-м и «Бостон Брюинз» в 2023-м вылетали в первом раунде, ещё восемь команд останавливались во втором. Последним клубом, сумевшим совместить победу в регулярке и Кубке Стэнли, остаётся «Чикаго Блэкхоукс» сезона-2012/2013, однако тот чемпионат был сокращён из-за локаута. В полноценном формате подобное достижение в последний раз покорялось «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2007/2008.

