Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» вышел в третий финал Кубка Стэнли за девять лет существования клуба

«Вегас» вышел в третий финал Кубка Стэнли за девять лет существования клуба
Комментарии

«Вегас Голден Найтс» завершил серию с «Колорадо» всухую — 4-0 — и вновь пробился в финал Кубка Стэнли. Для клуба из Невады это уже третье участие в решающей серии НХЛ за девять лет существования франшизы.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42     2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15     2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57    

Дебютный выход в финал состоялся ещё в первом сезоне команды — в кампании-2017/2018. Тогда «рыцари» уступили «Вашингтону» со счётом 1-4 в серии. Спустя пять лет «Вегас» вернулся в финал и уже завоевал первый Кубок Стэнли в истории клуба, уверенно обыграв «Флориду» (4-1) в сезоне-2022/2023.

«Голден Найтс» встретятся в финале с победителем противостояния между «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс», в котором клуб из Роли ведёт со счётом 2-1.

Материалы по теме
«Вегас» минимально обыграл «Колорадо» и закрыл серию со счётом 4-0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android