«Вегас» вышел в третий финал Кубка Стэнли за девять лет существования клуба
«Вегас Голден Найтс» завершил серию с «Колорадо» всухую — 4-0 — и вновь пробился в финал Кубка Стэнли. Для клуба из Невады это уже третье участие в решающей серии НХЛ за девять лет существования франшизы.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42 2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15 2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57
Дебютный выход в финал состоялся ещё в первом сезоне команды — в кампании-2017/2018. Тогда «рыцари» уступили «Вашингтону» со счётом 1-4 в серии. Спустя пять лет «Вегас» вернулся в финал и уже завоевал первый Кубок Стэнли в истории клуба, уверенно обыграв «Флориду» (4-1) в сезоне-2022/2023.
«Голден Найтс» встретятся в финале с победителем противостояния между «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс», в котором клуб из Роли ведёт со счётом 2-1.
