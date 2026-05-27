27 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, баскетбол, НБА, теннис, Ролан Гаррос

«Вегас» в финале Кубка Стэнли, все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею. Главное к утру
Комментарии

«Вегас Голден Найтс» минимально обыграл «Колорадо Эвеланш» и закрыл серию со счётом 4-0 в плей-офф НХЛ, определились все пары участников 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2026 года, «Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Сан-Антонио Спёрс» и повела в серии плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вегас» в четырёх матчах обыграл «Колорадо» и вышел в финал Кубка Стэнли.
  2. Определились все пары участников 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2026 года.
  3. «Оклахома» дома обыграла «Сан-Антонио» и повела в серии. У Гилджес-Александера — 32 очка.
  4. Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом».
  5. Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 26 мая 2026 года.
  6. Таблица по итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года.
  7. Опубликована заявка сборной США на чемпионат мира — 2026.
  8. Опубликована заявка сборной Марокко на чемпионат мира — 2026.
  9. Сборная Панамы объявила состав на ЧМ‑2026. В списке — защитник «Пари НН» Фаринья.
  10. Янник Синнер с уверенной победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2026.
  11. Джессика Пегула на старте «Ролан Гаррос» проиграла 83-й ракетке мира.
  12. «Зенит» достиг соглашения о переходе форварда «Трабзонспора» за € 18+2 млн — источник.
  13. 40-летний Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026 — Николо Скира.
  14. «Реал» объявил дату президентских выборов, участвуют два кандидата — Перес и Рикельме.
  15. Григорий Иванов заявил, что может покинуть пост президента «Урала».
  16. Артета признан лучшим тренером АПЛ сезона-2025/2026.
Топ-матчи среды: финал Лиги конференций, Кубок Стэнли, баскетбол и «Ролан Гаррос»
