Хоккеисты «Вегаса» не стали прикасаться к кубку за победу в Западной конференции НХЛ

Хоккеисты клуба «Вегас Годен Найтс» не стали трогать кубок за победу в Западной конференции Национальной хоккейной лиги. В ночь на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» прошёл четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ между «Вегасом» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42     2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15     2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57    

Игроки «Голден Найтс» не стали прикасаться к трофею Кларенса Кэмпбелла во время награждения, соблюдая свою победную традицию.

В 2018 году игроки касались трофея за победу в конференции и даже брали его в руки. В финале Кубка Стэнли команда уступила «Вашингтону» (1-4). В 2023 году хоккеисты воздержались от касаний трофея. В финале Кубка Стэнли — 2023 команда победила «Флориду» (4-1) и выиграла главный трофей.

