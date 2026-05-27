Хоккеисты «Вегаса» не стали прикасаться к кубку за победу в Западной конференции НХЛ

Хоккеисты клуба «Вегас Годен Найтс» не стали трогать кубок за победу в Западной конференции Национальной хоккейной лиги. В ночь на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» прошёл четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ между «Вегасом» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Игроки «Голден Найтс» не стали прикасаться к трофею Кларенса Кэмпбелла во время награждения, соблюдая свою победную традицию.

В 2018 году игроки касались трофея за победу в конференции и даже брали его в руки. В финале Кубка Стэнли команда уступила «Вашингтону» (1-4). В 2023 году хоккеисты воздержались от касаний трофея. В финале Кубка Стэнли — 2023 команда победила «Флориду» (4-1) и выиграла главный трофей.