«Колорадо» проиграл серию плей-офф НХЛ со счётом 0-4 в четвёртый раз в истории франшизы

В ночь с 26 на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Поражение в серии плей-офф НХЛ со счётом 0-4 стало четвёртым в истории «Эвеланш» и «Квебек Нордикс».

После переезда франшизы в Денвер таких поражений было два. Оба раза они случились во втором раунде – в 2006-м и 2008-м. Отметим, в 1986 году «Нордикс» проиграли всухую серию первого раунда «Хартфорду» (0-3), но она проходила в формате до трёх побед.

В финале Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс». Команда из Роли ведёт в серии со счётом 2-1.