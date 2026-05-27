Джон Торторелла вышел в финал Кубка Стэнли во второй раз в карьере

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла вышел в финал Кубка Стэнли во второй раз в своей карьере. В ночь с 26 на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас» обыграл «Колорадо Эвеланш» 2:1. Счёт в серии — 4-0.

Отметим, Торторелла возглавил «Вегас» за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата НХЛ, сменив на этом посту Брюса Кэссиди. В финале Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс». Команда из Роли ведёт в серии со счётом 2-1.