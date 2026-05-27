Дизайн Кубка Гагарина будет изменён

Создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель рассказал, что перед стартом следующего сезона произойдут глобальные изменения в дизайне главного трофея Континентальной хоккейной лиги. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

«Обсуждение по кубку у нас идёт уже целый год. Предлагалось немало вариантов, моим предложением было увеличить в два раза количество шайб, расположить их определённым образом, увеличить вдвое количество табличек. Скорее всего, будет изменено количество шайб — сейчас их размещено 18 по кругу, этот круг замкнулся. Диаметр шайб, конечно, будет уменьшен, может, разместим их в два ряда, в шахматном порядке. Кубок находится у «Локомотива», мы только нанесём надпись команды-победителя, выгравируем имена игроков, тренеров и представителей команды на табличке, целое лето кубок будет у хоккеистов. Перед сезоном трофей привезут к нам на реставрацию, потом будем делать дополнения и переработку», — приводит слова Майзеля ТАСС.