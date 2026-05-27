«Это отстойно». В «Колорадо» прокомментировали поражение от «Вегаса» в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался по итогам четвёртого матча 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо» уступил «Вегас Голден Найтс» со счётом 1:2 (0-4 в серии).

«Проигрывать всегда отстойно. Проигрывать четыре раза подряд — ещё более отстойно, ведь чем дальше продвигаешься, тем больнее терпеть поражение. Чем дальше заходишь, тем ближе становишься к достижению своих целей, но потом проигрываешь… И всё это заканчивается, улетучивается, не так ли? Так что с этим тяжело справиться», — приводит слова Беднара журналист Ханна Киркель в социальной сети X.