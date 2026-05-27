Гатиятулин ответил на вопрос о возможном продолжении работы в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о возможном продолжении работы в казанском клубе. В сезоне-2025/2026 «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву».

«Проделали большой путь. Из того, что мы планировали, многое удалось, есть, конечно, недосказанность, хотелось бы продолжить эту работу.

Вчера собирались с руководством, сделали краткий отчёт по сезону, ждём решение руководства. Отвечать на вопрос некорректно. Мне бы хотелось остаться, «Ак Барс» — это клуб с большой историей, большая честь — здесь работать. Тут всегда ставят самые амбициозные цели», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.