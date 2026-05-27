Андрей Назаров сравнил финалы плей-офф КХЛ и НХЛ, оценив шансы россиян в Кубке Стэнли

Известный тренер Андрей Назаров сравнил финалы плей-офф КХЛ и НХЛ текущего сезона, оценив шансы российских хоккеистов на победу в Кубке Стэнли.

«Финал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» получился отличным по всем параметрам: зрелищность, напряжение, интрига, телевизионные рейтинги, ажиотаж при покупке билетов, которые практически невозможно было достать. Всё это говорит о том, что Континентальная хоккейная лига развивается и движется вперёд, а интерес к ней прикован в каждом уголке не только России, но и всего мира. Мы снова доказали, что хоккей является нашим национальным видом спорта.

Теперь на горизонте финал НХЛ. Здорово, что кто-то из россиян точно завоюет Кубок Стэнли. Павел Дорофеев и Иван Барбашёв вместе с «Вегасом» уже добрались до решающей серии. Теперь ждём либо Ивана Демидова с «Монреалем», либо Андрея Свечникова и Александра Никишина с «Каролиной». Сразу видно, что ребята, прошедшие школу КХЛ, находятся ведущих ролях в НХЛ. Они не только не затерялись, но и стали лидерами своих команд. Словно огромные грузовики, заполненные нашим лучшим в мире топливом, несутся к заветной цели. Пусть победит сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.