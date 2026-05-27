Главная Хоккей Новости

Универсиада-2027 может стать первым крупным турниром для хоккеистов РФ

Универсиада-2027 может стать первым крупным турниром для хоккеистов РФ
Комментарии

Зимняя Универсиада 2027 года может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации университетского спорта. Ранее сообщалось, что организация допустила всех российских атлетов до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

Если Международная федерация хоккея к тому времени не примет решение о допуске российских спортсменов до своих турниров, Универсиада-2027 станет для хоккеистов РФ первым крупным международным стартом после почти пятилетнего перерыва. Последним таким соревнованием стала Олимпиада 2022 года в Пекине, где россияне выиграли серебряные медали.

Позднее ИИХФ отстранила россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

