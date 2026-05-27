Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о возможном продлении контракта с Гатиятулиным

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным. В сезоне-2025/2026 «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву».

«Вчера было совещание с руководством клуба по срокам контракта. Когда будет принято решение по продолжению работы — не могу сказать.

Может, сегодня, может, завтра, в ближайшее время, но точно сказать пока не могу», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Гатиятулин работает в «Ак Барсе» с 2024 года. Прежде российский специалист возглавлял «Трактор».

