Валиуллин — о Сафонове: ещё есть шанс, что он останется у нас, тут семья, маленькие дети

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о нападающем команды Илье Сафонове. Ранее сообщалось, что форвард казанцев может продолжить карьеру в США.

«По Илье Сафонову знали, когда ещё в прошлом сезоне подписывали контракт, что он съездит за океан, посмотрит, что там. «Ванкувер» выходил на него, разговаривали с ним. И если зимой было ощущение, что он на 100% уедет, сейчас ещё есть шанс, что он останется у нас.

Важна совокупность факторов: тут и семья, и маленькие дети. Какое будет предложение от «Ванкувера»? Вероятнее всего, будет двухлетний контракт новичка. Важно, в какой роли они его видят. Бывает, что приглашают, говорят одно, но тут же спускают в АХЛ. Конечно, если Илья твёрдо будет уверен, что он игрок второго-третьего звена — поедет. Возможной отсылкой в аренду будет контракт, как у Ильи Набокова, он отыграл плей-офф и поехал туда сразу.

Сафонов — один из сильнейших центральных лиги, видим его прогресс из года в год, он работает над собой индивидуально, выходит на этот уровень. Смотрим и понимаем, что равноценную замену найти будет сложно. Что касается ребят из других команд, каждый стремится сохранить своих, смотрим и на североамериканский рынок», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.