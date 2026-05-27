В «Ак Барсе» выразили желание сохранить большинство игроков с истекающими контрактами

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что в клубе хотят сохранить большинство игроков с истекающими контрактами.

«У нас у 17 игроков заканчиваются контракты, свой костяк мы хотим сохранить, особенно глядя на общий рынок. Но команда вышла в финал, аппетиты у хоккеистов растут. Бюджет, что касается потолка зарплат, который хоть и подняли в КХЛ, не так существенен для тех требований, которые заявляют некоторые игроки.

Под потолком на данный момент у нас есть деньги, до 31 мая хотим увидеть определённые вещи, как будем в потолок укладываться, каким будет рынок неограниченно свободных агентов», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.