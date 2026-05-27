«Ак Барс» не планирует расторгать Алистрова. Игрок не провёл ни одного матча в плей-офф

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что клуб не планирует расторгать контракт с нападающим Владимиром Алистровым. Игрок не провёл ни одного матча в плей-офф Континентальной хоккейной лиги этого сезона. «Ак Барс» проиграл в финале турнира «Локомотиву».

«На Владимира Алистрова есть спрос, с ним годовой контракт подписывался после СКА, и он не такой большой, как был, там сумма разделена по двум сезонам. Мы его не планируем расторгать, парню 25 лет – это актив для обмена в том числе, он показал определённый уровень, это игрок сборной Беларуси», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.