Гатиятулин: наш подход — не один лидер, а раздевалка лидеров — сработал

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался по итогам сезона-2025/2026, в котором его команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила «Локомотиву».

«Каждый матч – это новая история, так же, как и каждый сезон. То, что работало в этом сезоне, не факт, что будет работать в следующем. Но нужно с первого дня работать, только честный труд поможет, результат – это не какая-то случайность, это кропотливая работа. Только через неё можно достичь результата.

В предыдущем сезоне нам не хватало где-то лидерских качеств, лидер сейчас – это штучный товар, мы ставку сделали на костяк лидеров, это же и касалось игры в четыре полноценных звена, которые влияли на результат. Каждый мог быть в роли лидера, наш подход, что теперь не один лидер, а раздевалка лидеров, сработал, в этом направлении мы сделали шаг вперёд, это одна из составляющих результата.

Про будущее пока говорить не могу, но отмечу, что команда добавила, в плане общекомандного лидерства это видно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.