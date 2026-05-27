Валиуллин высказался о возможном возвращении в «Ак Барс» Ахтямова, Мифтахова и Пексы

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможном возвращении в клуб вратарей системы «Торонто Мэйпл Лифс» Артура Ахтямова и Вячеслава Пексы, а также голкипера «Каролины Харрикейнз» Амира Мифтахова.

«За нашими ребятами за океаном следили, с Артуром Ахтямовым разговаривали ещё перед дедлайном, но он подписал полноценный контракт с «Торонто», думаю, он принимал решение в том числе глядя на то, как прогрессировал Максим Арефьев, как играл Тимур Билялов и принял такое решение. С «Торонто» у нас, в принципе, есть возможность договориться на аренду на год, но нужно подумать — надо нам это или нет, зная гарантированно, что он уедет.

Амир Мифтахов провёл, прямо скажем, неоднозначный сезон — не так много игр провёл, на него рассчитывали бэкапом в «Каролине» изначально, но сложно прошла у него предсезонная подготовка, к тому же конкуренция была в фарм-клубе «Чикаго», так что тяжёлый сезон.

Что касается Вячеслава Пексы, он не так много играл в сезоне. Наше предложение для него — это вернуться на двусторонний контракт или на просмотровый, посмотреть, в какой он форме. У нас есть два фарм-клуба. При прохождении с нами предсезонной подготовки мы бы увидели его уровень, он давно не был в России, по антропометрическим данным это хороший вратарь, но нужно изучать и смотреть.

Также за океаном много других россиян, за всеми смотрим, видим по иностранцам в лиге, что на уровне сыграл только Зак Фукале, который давно уже здесь, так что брать иностранца — это большой риск. Приедут ли они помогать нам или просто зарабатывать», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.