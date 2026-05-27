Валиуллин прокомментировал возможное продление контракта с Тимуром Биляловым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможное продление контракта с вратарём команды Тимуром Биляловым. В рамках плей-офф КХЛ 31-летний голкипер провёл 18 матчей, пропустив 40 шайб.

«С Тимуром Биляловым у нас идёт общение и по плей-офф, и по сезону. Наверное, сейчас стоит пока дождаться момента, когда определимся с главным тренером, а уже потом переходить к конкретике на будущий сезон», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» по итогам завершившегося сезона-2025/2026 дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».