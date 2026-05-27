Валиуллин — о Кузьменко: он ждёт открытия рынка свободных агентов за океаном

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о форварде «Лос-Анджелес Кингз» Андрее Кузьменко.

«Век живи — век учись. Смотрим на рынок, вернёмся к этому вопросу ещё, но прежде всего желательно сохранить костяк, считаю, что у нас одни из сильнейших игроков во всех линиях, многие хотели бы их получить к себе. Точечно будем усиливаться, но у этих ребят есть и другие предложения, говорим в том числе с теми, кто у нас был ранее. Каждый год, независимо от того — выигрываешь или проигрываешь, всегда нужна свежая кровь.

Что касается Андрея Кузьменко, он ждёт открытия рынка свободных агентов за океаном, многие будут ждать 1 июля. Поэтому по большим трансферам ничего сказать не могу, главное — сохранить костяк. По Ремпалу, думаю, все общаются, но у нас была возможность прошлым летом, когда мы вели его, Шелдон вернулся в Уфу», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.