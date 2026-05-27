Валиуллин высказался о возможном возвращении Воронкова в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможном возвращении нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в казанскую команду, за которую форвард выступал с 2018-го по 2023-й.

«Следим в том числе и за Дмитрием Воронковым, он хорошо играл в «Коламбусе», подписал солидный контракт, но где-то с новым тренером у него была уже другая роль, в последних матчах он не принимал участие, ещё и травма.

Смотрим за ситуацией, возможно, будет обмен или выкуп контракта. Пока на связь не выходил, хочется поговорить с ним и понять, как он видит эту ситуацию», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

