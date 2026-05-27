«Ак Барс» не заинтересован в приглашении Евгения Кузнецова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что клуб не заинтересован в приглашении нападающего Евгения Кузнецова, который провёл прошлый сезон в составе уфимского «Салавата Юлаева».

«Евгений Кузнецов не может оказаться в «Ак Барсе». Проблема центров есть не только у нас, по всей лиге мы видим, что это штучный товар, сложно выхватить такого игрока, найти того, кто выполнит большой объём работы и в нападении, и в обороне», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина в сезоне-2025/2026, где уступил ярославскому «Локомотиву».