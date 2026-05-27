Валиуллин — о Радулове: мы выбрали свой вектор, по которому пошли, сожаления нет

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о нападающем «Локомотива» Александре Радулове, который прежде выступал за казанцев. В сезоне-2025/2026 «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, одолев в финале «Ак Барс».

«Саша Радулов — молодец, поздравляем его с двумя кубками. Это игрок мирового уровня, в таком возрасте достичь таких результатов — это здорово. Но пошли по другому пути, мы благодарны ему, я разговаривал с ним на Матче звёзд, возможно, будет ещё возможность поговорить. Но сожаления нет, мы выбрали свой вектор, по которому пошли», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.