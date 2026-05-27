Гатиятулин назвал ключевые причины поражения «Ак Барса» в финале от «Локомотива»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал ключевые причины поражения своей команды в финале Кубка Гагарина от «Локомотива». Счёт в серии — 2-4.

«В финале можно говорить и о моих личных ошибках, всегда, когда смотришь на матчи, анализируешь, что можно было слова какие-то другие сказать, какие-то решения другие принимать…

Детальный анализ будет сделан чуть позже, если сравнивать команды, то «Локомотив» обладал своими сильными сторонами, но в первую очередь решало восстановление. С точки зрения энергозатрат серия не так сложилась как мы хотели, даже в четвёртом матче, где мы победили, нам пришлось отыгрываться. Сильная сторона этой команды – это игра по счёту, нам приходилось отыгрываться, сверхусилия принимать и в пятом матче это отразилось.

Забей мы первыми – было бы проще, поэтому где-то не хватило энергии, рациональности, поэтому и уступили. Пример приведу, «Локомотив» строится уже четыре года и подбор игроков там точный под систему. Были моменты, когда они могли бежать в контратаку, но они этого не делали, если понимали, что это уже конец смены, они просто доставляли шайбу в зону и шли меняться. Мы же пытались выжимать всё из любой возможности, такой подход не исключен, если ты забиваешь – это хорошо, но не забиваешь – попадаешь на наложения», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.