Хоккей Новости

Гатиятулин назвал ключевые причины поражения «Ак Барса» в финале от «Локомотива»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал ключевые причины поражения своей команды в финале Кубка Гагарина от «Локомотива». Счёт в серии — 2-4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«В финале можно говорить и о моих личных ошибках, всегда, когда смотришь на матчи, анализируешь, что можно было слова какие-то другие сказать, какие-то решения другие принимать…

Детальный анализ будет сделан чуть позже, если сравнивать команды, то «Локомотив» обладал своими сильными сторонами, но в первую очередь решало восстановление. С точки зрения энергозатрат серия не так сложилась как мы хотели, даже в четвёртом матче, где мы победили, нам пришлось отыгрываться. Сильная сторона этой команды – это игра по счёту, нам приходилось отыгрываться, сверхусилия принимать и в пятом матче это отразилось.

Забей мы первыми – было бы проще, поэтому где-то не хватило энергии, рациональности, поэтому и уступили. Пример приведу, «Локомотив» строится уже четыре года и подбор игроков там точный под систему. Были моменты, когда они могли бежать в контратаку, но они этого не делали, если понимали, что это уже конец смены, они просто доставляли шайбу в зону и шли меняться. Мы же пытались выжимать всё из любой возможности, такой подход не исключен, если ты забиваешь – это хорошо, но не забиваешь – попадаешь на наложения», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

