Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: думал, что с каждым днём будет легче, но легче пока не становится

Гатиятулин: думал, что с каждым днём будет легче, но легче пока не становится
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался по итогам завершившегося сезона КХЛ. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли «Локомотиву».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Краткий анализ провели прошедшего сезона, детально ещё проводим, примерно к ноябрю-декабрю мы поняли потенциал нашей команды, понимали и потенциал наших соперников, за счёт чего мы можем играть, какие наши козыри, за счёт чего готовиться к плей-офф.

Построили четыре равноценных звена, каждое может влиять на результат, делали акцент на атакующие действия защитников, с этим багажом двигались вперёд. Плей-офф показал что мы наигрывали в регулярке, где-то даже в ущерб играм, матчи на вылет показали что это работало.

В финале играли две равные команды, всё было близко, всё было рядом. Решают детали. Я думал, что с каждым днём будет легче, но легче пока не становится. Есть моменты, которые сидят в голове, мы получили приличный опыт, для многих ребят это был первый финал и с этим опытом будем двигаться дальше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин назвал ключевые причины поражения «Ак Барса» в финале от «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android