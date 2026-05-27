Гатиятулин: думал, что с каждым днём будет легче, но легче пока не становится

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался по итогам завершившегося сезона КХЛ. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли «Локомотиву».

«Краткий анализ провели прошедшего сезона, детально ещё проводим, примерно к ноябрю-декабрю мы поняли потенциал нашей команды, понимали и потенциал наших соперников, за счёт чего мы можем играть, какие наши козыри, за счёт чего готовиться к плей-офф.

Построили четыре равноценных звена, каждое может влиять на результат, делали акцент на атакующие действия защитников, с этим багажом двигались вперёд. Плей-офф показал что мы наигрывали в регулярке, где-то даже в ущерб играм, матчи на вылет показали что это работало.

В финале играли две равные команды, всё было близко, всё было рядом. Решают детали. Я думал, что с каждым днём будет легче, но легче пока не становится. Есть моменты, которые сидят в голове, мы получили приличный опыт, для многих ребят это был первый финал и с этим опытом будем двигаться дальше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.