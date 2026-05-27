Гатиятулин – о Денисенко: изначально видели для него другую роль, но сезон пошёл на пользу

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о левом крайнем нападающем своей команды Григории Денисенко.

«Григория Денисенко я знаю с детских лет, тогда мы с «Трактором» соперничали с тюменским «Газовиком», часто пересекались, это всегда был яркий игрок, техничный, на уровне молодёжной сборной он был одним из самых сильных игроков.

Но время идёт, он получил опыт в чём-то не хватало ему уверенности, что-то он растерял в Северной Америке. Мы много разговаривали, изначально чуть другую роль видели для него, но в этом сезоне всё было поставлено на результат, и Гриша принял эту роль достойно.

Мне приходилось с ним разговаривать, объяснять для чего это нужно, он понял ситуацию, не весь сезон провёл ровно, но он показал свои лучшие стороны, и я считаю, что этот сезон пошёл ему на пользу. Дальше надеюсь, что он вернёт свои лучшие качества, которые показывал на молодёжном уровне», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

