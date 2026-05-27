Главная Хоккей Новости

Валиуллин – о Галимове: в прошлом году контракт с «Анахаймом» был практически на руках

Валиуллин – о Галимове: в прошлом году контракт с «Анахаймом» был практически на руках
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о центральном нападающем команды Артёме Галимове.

«По Артёму Галимову переломный момент был в прошлом году, сложный для нас в плане подписания и срока контракта, мы хотели трёх-четырёхлетний контракт. Он нам сказал, что 35 шайб – это не предел, он постарается побить свой рекорд и подписать контракт уже на других условиях, в этом году поменьше забил и потенциал в сезоне полностью не раскрыл свой, в том числе мы же видели, как он может играть в плей-офф.

Диалог у нас идёт, по «Анахайму» новостей нет, если в прошлом году он с ними разговаривал, на руках был контракт практически, то сейчас такой информации нет. У нас есть желание продлить контракт, но сколько будет непонятно, год, два или три. Понятное дело, что для клуба лучше на более долгий срок подписать, к тому же он будет свободным агентом на следующий сезон», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

