Валиуллин рассказал о возможном продлении контракта с Дмитрием Яшкиным

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о возможном продлении контракта с нападающим команды Дмитрием Яшкиным.

«У Дмитрия Яшкина действительно первая часть сезона была сложная, он не играл некоторое время, это больше внутренние дела были команды. После дедлайна новую роль ему нашли, он привык больше в первых звеньях играть, был голеадором. Но ту роль, какую ему дали – он её забрал, хоть и сложно было перестроиться.

Сейчас мы анализируем что случилось, возможно, ему мешало ему что-то в плане лидерства, капитанства. А по будущему мы должны понимать, что будет по потолку зарплат, и цена/качество. Яшкин – это один из самых высокооплачиваемых игроков не только команды, но и всей лиги был, важен возраст, его желание, с ним всё обсудим, мы на связи», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.