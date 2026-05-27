Валиуллин – о Тодде и Барабанове: оба игрока хотят остаться, посмотрим по потолку зарплат

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о хоккеистах команды Нэйтане Тодде и Александре Барабанове.

«Александр Барабанов и Нэйтан Тодд провели хороший сезон, у нас идёт с ними диалог, по нашим возможностям, по их желанию. Оба игрока хотят остаться, посмотрим по потолку зарплат», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В завершившемся сезоне-2025/2026 «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву». Счёт в серии — 2-4. Отметим, что казанцы трижды становились обладателем этого трофея. Победы были одержаны в 2009, 2010 и 2018 годах.

