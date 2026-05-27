Валиуллин высказался о будущем Карпухина и Фальковского

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о будущем некоторых хоккеистов команды, отметив Илью Карпухина и Степана Фальковского.

«Илья Карпухин и Степан Фальковский — неограниченно свободные агенты, у обоих есть предложения, по ним думаем, вопрос — цена/качество. Ту цену, которую они видят… У нас есть своя цена в голове — изучаем, будут ли игроки сильнее них, дешевле, будем смотреть.

Никита Евсеев возвращается, посмотрим, в каком он сейчас состоянии, хочется посмотреть на него, он провёл в целом неплохой сезон в Хабаровске, первую половину вообще здорово, в 21 год тоже непросто так переходить в другой клуб, под другие требования», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.