Гатиятулин — о Радулове: было принято совместное решение пойти на перестройку клуба

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о нападающем «Локомотива» Александре Радулове, который прежде выступал за казанцев. В сезоне-2025/2026 «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, одолев в финале «Ак Барс».

«Мы проводили анализ сезона, когда я только приходил в клуб, помню перед этим вылет был в первом раунде. Состав по именам был хороший, я информацию получил, были сделаны определённые выводы, принято совместное решение пойти на перестройку клуба, на вторых ролях были талантливые ребята, многие затем заявили о себе, раскрыли свой потенциал, но ещё не достигли потолка.

История «Ак Барса» учит тому, что когда много хороших игроков — это не всегда гарантирует результаты, поэтому говорить о сожалении не приходится. У всех свой путь, у нас есть свой, по которому мы двигаемся, в том числе и в этом сезоне», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.