Гатиятулин: сентябрь был непростым, были причины, которые повлияли на результат

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался по результатам завершившегося сезона-2025/2026. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву».

«Сентябрь был для нас непростым, были причины, которые повлияли на такой результат, они определили вектор. Много разговаривали с ребятами, что хотим от них видеть. Отмечу поддержку руководства, звонок Наиля Ульфатовича Маганова, нам было оказано полное доверие, сказали не обращать внимание и сосредоточиться на работе и готовить команду.

Октябрь был хороший и в плане результата, главное — многое стало получаться из того, что нарабатывали, увидели свои козыри, увидели свой потенциал и начали уже готовиться к плей-офф. Поняли, что наша командная работа дала этот результат. Если тренер ощущает поддержку — это всегда даёт уверенность, в будущем важно ощущать эту поддержку, это передаётся и на команду», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

