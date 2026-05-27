Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: это был мой первый финал, во многих компонентах мы сделали шаг вперёд

Гатиятулин: это был мой первый финал, во многих компонентах мы сделали шаг вперёд
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался по результатам серии финальных матчей Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Это был мой первый финал, каждый сезон анализируешь, не факт, что то, что работало в предыдущем сезоне, будет работать и в следующем, поэтому всегда смотришь, делаешь анализ. Нужно время, мне есть с чем сравнивать. По итогам прошлого сезона выделили, в каких компонентах будем работать. И с первого дня предсезонной подготовки объявили ребятам, что будем воплощать. Во многих компонентах сделали шаг вперёд.

Хоккей — непредсказуемая игра. Смотришь — почему сезон закончился так, а не по-другому, и в НХЛ показывают, что есть чему учиться. Стараюсь и НХЛ смотреть, и чемпионат мира. Анализируем свой сезон, не так много времени было пока, но изучаем расценки, приоритеты, где можно улучшиться.

И до стажировки в Северной Америке у меня был неплохой опыт работы в других командах КХЛ, в сборной, любую возможность использую, чтобы получать информацию. Опыт общения с североамериканскими специалистами даёт много информации, но я и с нашими тренерами общаюсь, любую возможность использую для своего роста. Каждый день получаем опыт, который используем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин назвал ключевые причины поражения «Ак Барса» от «Локомотива» в финале
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android