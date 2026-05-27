Гатиятулин: это был мой первый финал, во многих компонентах мы сделали шаг вперёд

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался по результатам серии финальных матчей Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2-4).

«Это был мой первый финал, каждый сезон анализируешь, не факт, что то, что работало в предыдущем сезоне, будет работать и в следующем, поэтому всегда смотришь, делаешь анализ. Нужно время, мне есть с чем сравнивать. По итогам прошлого сезона выделили, в каких компонентах будем работать. И с первого дня предсезонной подготовки объявили ребятам, что будем воплощать. Во многих компонентах сделали шаг вперёд.

Хоккей — непредсказуемая игра. Смотришь — почему сезон закончился так, а не по-другому, и в НХЛ показывают, что есть чему учиться. Стараюсь и НХЛ смотреть, и чемпионат мира. Анализируем свой сезон, не так много времени было пока, но изучаем расценки, приоритеты, где можно улучшиться.

И до стажировки в Северной Америке у меня был неплохой опыт работы в других командах КХЛ, в сборной, любую возможность использую, чтобы получать информацию. Опыт общения с североамериканскими специалистами даёт много информации, но я и с нашими тренерами общаюсь, любую возможность использую для своего роста. Каждый день получаем опыт, который используем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.