Гатиятулин: сказал Лямкину, чтобы он не успокаивался, может ещё прибавить

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о защитнике своей команды Никите Лямкине, отметив, что российский хоккеист может стать ещё лучше.

«С Никитой Лямкиным мы вчера виделись, сказал ему, чтобы он не успокаивался. Как считал, так и считаю, что он может ещё добавить. У нас по звеньям и по парам защитников был определённый план, опыт по сезону, кто с кем взаимодействует.

Когда составляли пары защитников, у нас были моменты, когда разбивали Никиту с Митчем, смотрели, как они выглядят на фоне других партнёров, провели анализ и решили наигрывать их и дальше вместе. Они дополняли друг друга. По плей-офф мы увидели, что самое важное — кто больше контролирует шайбу, у того будет преимущество», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

