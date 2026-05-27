Гатиятулин: у Хмелевского и Тодда был опыт игры в центре, но у меня свои требования

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о хоккеистах своей команды Александре Хмелевском и Нэйтане Тодде.

«Мы изучаем, где будет больше наших сильных сторон, так что это не спонтанное решение, была проведена огромная работа, если внимательно смотреть матчи, то по плей-офф у нас были перемены звеньев, но затем мы возвращались к прежним сочетаниям, смотрели как они работают, что мы можем усилить.

У Александра Хмелевского и Нэйтана Тодда был опыт игры в центре, но у меня есть требования к каждой позиции, поэтому приняли решение их в край поставить. Свой функционал был у каждой тройки, в зоне атаки у нас на вбрасывание всегда выходили звенья Сафонова, Семёнова и Фисенко, у Кателевского была другая роль», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.